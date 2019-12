Trump vil vide mere om Rigsfællesskabet

Walter Turnowsky Fredag, 06. december 2019 - 15:44

I forbindelse med denne uges NATO-topmøde i London mødtes statsminister Mette Frederiksen (Soc), udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc) og forsvarsminister Trine Bramsen (Soc) med USA's præsident Donald Trump.

Først og fremmest var det samarbejdet i NATO, der var på dagsordenen, men også Grønland blev vendt. Og i modsætning til Donald Trumps bombastiske udmeldinger fra august, så var det nu tilsyneladende helt andre toner, der blev slået an.

- Under mødet med Donald Trump oplevede vi en stor nysgerrighed for at høre mere om Rigsfællesskabet, og hvordan samarbejdet mellem de tre rigsdele fungerer. Jeg har ikke tidligere oplevet en så stor amerikanske interesse for, hvad Rigsfællesskabet er for en størrelse, fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (Soc) til Sermitsiaq.AG.

Hun siger, at man fra dansk side gjorde meget ud at forklare, at Grønland og Færøerne bliver inddraget i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, der berører de to rigsdele. Og forsvarsministeren vurderer umiddelbart, at budskabet trængte ind.

- Vi oplevede en anerkendelse fra amerikansk side af det tætte samarbejde indenfor Rigsfællesskabet samt en anerkendelse af, at vi involverer Grønland og Færøerne i alle forhold, der vedrører Nordatlanten og Arktis.

Nyt samarbejde på vej

Danmark, Grønland og Færøerne har igennem flere måneder i fællesskab arbejdet på et fremstød, som skal føre til et mere formaliseret strategisk samarbejde med USA om sikkerhedspolitikken. Mødet med Trump blev benyttet til at præsentere tankerne.

- Emnet på mødet med Donald Trump var først og fremmest NATO-samarbejdet. Men vi drøftede også Arktis, hvor vi gav hinanden håndslag på, at der er behov for et tættere strategisk samarbejde mellem USA og Rigsfællesskabet, siger Trine Bramsen.

NATO forsigtig i Arktis

Når det gælder Arktis, så går NATO typisk på listefødder. Bliver militæralliancen trukket mere ind i det arktiske, vil det meget sandsynligt provokere Rusland. Dette vil gøre det endnu vanskelligere at bevare Arktis som et lavspændingsområde.

Derfor fastslog Trine Bramsen også, at det er Rigsfællesskabet, der har ansvaret for sikkerheden og overvågningen omkring Grønland.

- Vi kom på NATO-topmødet med en tilkendegivelse om, at sikkerheden i Rigsfællesskabets arktiske område er Danmarks ansvar sammen med Grønland og Færøerne. Vi fastlog at vi er opmærksomme på stormagternes stigende konkurrence i Arktis, og på dermed på det ansvar som vi indenfor Rigsfællesskabet har i den forbindelse, især for at bevare målsætningen om Arktis som et lavspændingsområde.

- Der var ikke som sådan en diskussion om Arktis under NATO-topmødet.

Statsminister Mette Frederiksen har forud for NATO-mødet tilkendegivet at der skal prioriteres 1,5 milliarder kroner af Forsvarets midler til at styrke tilstedeværelsen i Arktis.