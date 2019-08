Trump skal mødes med Kim Kielsen

Walter Turnowsky Torsdag, 01. august 2019 - 06:01

Når Donald Trump 2. og 3. september besøger Danmark, så skal han også mødes med Kim Kielsen, samt med den færøske lagmand, Aksel V. Johannesen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Også statsminister Mette Frederiksen vil drøfte Grønland og Arktis med Donald Trump, fremgår det.

- Jeg ser frem til at møde den amerikanske præsident i Danmark, hvor vi vil drøfte globale emner af fælles interesse, og hvordan vi sammen kan styrke samarbejdet mellem Danmark og USA inden for blandt andet sikkerhedspolitik, arktiske spørgsmål og fremme af samhandel og investeringer, siger Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Stormagtskonkurrence i Arktis

Grønland og stormagternes stigende konkurrence i Arktis er ligefrem en af årsagerne til, at USA's præsidet netop nu vælger at besøge kongeriget, vurderer udlandsredaktør Philip Christian Ulrich fra netmediet kongressen.com.

- Arktis og Grønlands-spørgsmålet er amerikanerne meget opmærksomme på. De ser nogle tendenser i regionen, som de mener er bekymrende i sammenhæng med den globale stormagts-konkurrence, som de mener er i gang mellem USA, Kina og Rusland. Der er de alle enormt aktive i det område, og der vil det være vigtigt for USA at sikre et godt forhold til Danmark, så man kan få forholdsvis nem adgang i området, siger han til DR Nyheder.

Vurderingen deles af lektor Jon Rahbek-Clemmensen fra forsvarsakademiet. Han mener, at Kinas interesse i søvejen via Nordpassagen og Ruslands interesse i at kontrollere denne, fører til stigende amerikansk bekymring. Det samme gælder den stigende russiske militære tilstedeværelse, siger han til DR2 Deadline.

Vil have særrettigheder

Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent, Kristian Mouritzen er enig.

- Der er ingen tvivl om, at den amerikanske regering vil have særrettigheder i Grønland, siger han til DR2 Deadline.

De konservatives grønlandsordfører, Rasmus Jarlov vurderer, at det er USA, der har ønsket at få Grønland sat på dagsordenen.

- Mon ikke amerikanerne først og fremmest kommer med nogle ønsker til os. Vi er godt tilfredse med den amerikanske tilstedeværelse i Grønland. Den tjener os og især Grønland godt, siger han til DR2 Deadline.