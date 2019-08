Trump-møde: Færøerne ønsker handelsaftale med USA

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 05. august 2019 - 15:48

Den endelige dagsorden for mødet mellem statsminister Mette Frederiksen, landsstyreformand Kim Kielsen, lagmand Aksel V. Johannesen og præsident Donald Trump er endnu ikke fastlagt.

Arktis og sikkerhedspolitik er på dagsordenen, står der i en meddelelse fra statsministeriet. Flere politiske iagttagere vurderer, at de to emner er hovedårsagen til, at alle tre ledere i rigsfællesskabet er med til mødet.

Hvis den færøske lagmand Aksel V. Johannesen får muligheden, så vil han bruge tid på at diskutere samhandelen mellem USA og Færøerne.

-Det er en vis kommunikation mellem parterne, men vi ved, at Færøerne er et lille land. Vi står ofte bagerst i køen, når vi skal lave handelsaftaler med store lande. Muligvis kommer der gang i udviklingen, hvis vi kan få sat handel på dagsordenen, siger Aksel V. Johannesen til Færøernes public service-station, Kringvarp Føroya.

USA tredjestørste marked

USA er et betydningsfuldt marked for Færøernes eksport af fisk og især laks. Færøerne eksporterede for 700 millioner kroner i 2018 til USA.

Dermed er USA det tredje største marked for Færøerne.

Kun Storbritannien og Rusland køber mere fisk fra Færøerne. Rusland købte fisk for næsten to milliarder sidste år.

Lagmand uanset lagtingsvalg to dage før

Lagtingsvalget holdes den 31. august. En ny lagmand kan først vælges 12 arbejdsdage efter valget, så Aksel V. Johannesen er stadig lagmand, når Donald Trump kommer til Danmark i begyndelsen af september.

Aksel V. Johannesen mener ikke, at det er noget problem for ham at repræsentere Færøerne. Man bør ikke sige nej til at møde USA´s præsident.

Det er også vigtigt for Færøerne at orientere sig om, hvad der sker i Arktis, tilføjer lagmanden.

-Vi har stærke interesser i Arktis og hvad sker i området. Vi ligger i udkanten af Arktis, og derfor er det interessant at høre, hvad USA vil med Arktis, siger Aksel V. Johannesen.