Trump kræver Facebook-profil genåbnet inden valgkamp

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. januar 2023 - 06:53

USA's tidligere præsident Donald Trump har bedt Facebook om at genåbne sin konto, der for to år siden blev lukket efter stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

Trumps advokat Scott Gast skriver i et brev til Facebooks moderselskab, Meta, at lukningen af Trumps konto har "fordrejet og hindret" den offentlige debat.

Advokaten kræver, at Trump "omgående" får adgang til det sociale medie, hvor han havde 34 millioner følgere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der har set brevet.

Trump har meddelt, at han vil forsøge at genvinde embedet ved USA's næste præsidentvalg i november 2024.

Lukket dagen efter stormløb

I brevet til Facebook skriver advokat Scott Gast, at Trumps position som førende kandidat inden for Det Republikanske Parti betyder, at han bør få lov at komme tilbage på Facebook.

- Vi mener desuden, at en fortsat udelukkelse i bund og grund vil udgøre et bevidst forsøg fra et privat selskabs side på at gøre hr. Trumps politiske stemme tavs, skriver advokaten.

Trump blev udelukket fra Facebook dagen efter de dramatiske begivenheder i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Den daværende præsident havde lagt en video op, mens hans tilhængere var i færd med at storme Kongressen. I videoen sagde Trump til demonstranterne: "Vi elsker jer, I er meget særlige".

Under og efter optøjerne døde i alt fem personer, og Facebook vurderede efterfølgende, at der var "for store risici" ved at lade Trump benytte det sociale medie.

Beordret til at genoverveje

Oprindeligt meddelte Facebook, at udelukkelsen var permanent. Men et tilsynsråd beordrede det sociale medie til at genoverveje beslutningen. Det er sket et par gange, men udelukkelsen er der ikke blevet ændret ved.

Også et andet af de store sociale medier, Twitter, udelukkede Trump efter stormløbet mod Kongressen i januar 2021. Her havde han 88 millioner følgere.

Dermed var han begrænset til kun at kunne bruge sit eget sociale medie, Truth Social. Her har han omkring fem millioner følgere.

Efter at milliardæren Elon Musk overtog Twitter, fik Trump i november genåbnet sin profil. Han har dog endnu ikke skrevet noget.