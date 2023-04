Trump får nej til udsættelse af sag om ærekrænkelse

Thomas Munk Veirum Fredag, 14. april 2023 - 07:10

En amerikansk dommer har torsdag afgjort, at en sag om ærekrænkelse anlagt mod tidligere præsident Donald Trump som planlagt skal begynde 25. april i år.

Dermed afviser dommeren et forsøg fra Trumps advokater på at få sagen udsat.

Trumps advokater har sagt, at de har brug for mere tid, efter at sagsøgeren E. Jean Carrolls advokater har fortalt, at Reid Hoffman, en milliardær, der var med til at starte det sociale medie LinkedIn, hjælper med at betale for retssagen.

En anden årsag til, at sagen ifølge Trumps advokater burde udskydes, er den massive mediedækning, der har været af den tidligere præsident i forbindelse med den straffesag, der for nylig er blevet rejst mod præsidenten.

Beskylder Trump for voldtægt

E. Jean Carrol har beskyldt Trump for at have voldtaget hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i 1990'erne.

Trump har afvist beskyldningerne.

Carroll har sagsøgt Trump for at have ærekrænket hende to gange.

Da Trump i 2019 første gang afviste, at han havde voldtaget Carroll, sagsøgte hun ham fem måneder senere.

12. oktober gentog han afvisningen på sit eget sociale medie, Truth Social. Her kaldte han Carrolls beskyldning for "svindel" og "løgn". Det førte til endnu en sag om ærekrænkelse.

Får lov til at spørge ind til udgifter

I en udtalelse siger dommeren, at Hoffmans rolle i sagen ikke har noget at gøre med, om Trump har ærekrænket Carroll.

Dommeren skriver dog, at Hoffmans involvering "kan være relevant" for Carrolls troværdighed, efter at hun i efteråret under ed sagde, at ingen andre betaler for hendes udgifter i forbindelse med sagen. Derfor kan Trumps advokater få lov til at udspørge Carroll om den del af sagen i en time.

Afgørelsen fra Kaplan adresserer ikke den del af anmodningen om udsættelse, der handler om den seneste tids mediedækning af Trump.