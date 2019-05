Trump erklærer nødretstilstand

Ritzau Torsdag, 16. maj 2019 - 09:55

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har onsdag aften dansk tid underskrevet en ordre, der erklærer national nødretstilstand.

Den betyder, at amerikanske selskaber ikke må bruge teleudstyr produceret af firmaer, som udgør en national sikkerhedsrisiko.

Det baner vejen for et forbud mod at handle med den kinesiske telegigant Huawei. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ordren giver præsidenten ret til at regulere handel som svar på en national nødsituation, som truer USA.

Handelsministeriet skal udarbejde en plan for håndhævelse af ordren inden for 150 dage.

Ordren skal forhindre "udenlandske fjender i at få adgang til nationens information og kommunikationsteknologi", siger USA's handelsminister, Wilbur Ross.

- Under præsident Trumps lederskab kan amerikanere stole på, at vores data og infrastruktur er sikker, siger Wilbur Ross.

Huawei fordømmer det amerikanske tiltag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- At forhindre Huawei i at gøre forretninger i USA vil ikke gøre USA mere sikker eller stærkere, det vil derimod begrænse USA til at bruge dårligere og dyrere alternativer, skriver Huawei i en pressemeddelelse natten til torsdag dansk tid.

- Derudover vil de urimelige restriktioner krænke Huaweis rettigheder og skabe andre seriøse juridiske problemer.

Også Kina kritiserer Trumps beslutning i skarpe vendinger.

- Kina vil tage alle de nødvendige forholdsregler i forhold til at sikre kinesiske firmaers rettigheder, siger Gao Feng, talsmand i Kinas handelsministerium, torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trumps tiltag har været længe undervejs. I ordren bliver der ikke specifikt nævnt nogle lande eller selskaber, som den er rettet imod.

Men amerikanske embedsmænd har tidligere benævnt Huawei som en "trussel" og har aktivt arbejdet for, at allierede lande ikke skulle bruge Huaweis netværksudstyr ved implementeringen af 5G-netværk.

I Washington mener man, at udstyr lavet af Huawei kan blive brugt af den kinesiske stat til at udspionere. Huawei har gentagne gange afvist de beskyldninger.

I august underskrev Trump et lovforslag med det formål at hindre den amerikanske regering i at bruge udstyr fra Huawei og andre kinesiske producenter.

Ordren om en nødretstilstand kommer på et ømtåleligt tidspunkt. Mandag oplyste det kinesiske finansministerium, at Kina fra og med 1. juni vil hæve sine toldsatser på flere amerikanske varer.

Få dage forinden havde USA hævet toldsatsen på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.