Trump vil bygge isbrydere til Arktis

Thomas Munk Veirum Onsdag, 10. juni 2020 - 09:14

En ny flåde af amerikanske isbrydere skal stå klar i slutningen af dette årti. Det besluttede USA´s præsident Donald Trump tirsdag ifølge Washington Times.

Trump har givet ordre til sin administration om udviklingen af flåden:

- For at hjælpe med at beskytte vores nationale interesser i de arktiske og antarktiske regioner og for at bevare en stærk arktisk sikkerheds tilstedeværelse sammen med vores allierede og partnere kræver De Forenede Stater en klar, dygtig og tilgængelig flåde af isbrydere af polar sikkerhed.

- Flåden skal være operationelt testet og fuldt ud klar til brug inden regnskabsåret 2029, skriver Trump ifølge Washington Times i sin beslutning.

Et af flere initiativer

Trump vil desuden finde to nye baser i USA til den nye flåde, og der skal også findes to internationale baser.

Den amerikanske kystvagt råder i dag over isbryderen Polar Star fra 1976.

I en ny rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis bliver USA´s plan om nye isbrydere også nævnt.

Forskere fra DIIS skriver i rapporten, at isbryderne er et af flere forsvarspolitiske initiativer, som USA arbejder på for at beskytte deres interesser i Arktis.

USA har gennem de senere år øget landets fokus på Arktis markant, hvilket blandt andet kom til udtryk, da Trump sidste år ønskede at købe Grønland.