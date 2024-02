Trump og Biden vinder ved Michigans primærvalg

Ritzau Onsdag, 28. februar 2024 - 16:30

Både USA's ekspræsident Donald Trump og landets siddende præsident, Joe Biden, har sikret sig hver sin sejr i delstaten Michigans henholdsvis republikanske og demokratiske primærvalg.

Det viser optællinger fra analyseinstituttet Edison Research.

For Trump var det endnu en magtdemonstration internt i partiet, og for hver gang de republikanske vælgere giver deres holdning om præsidentvalget til kende, ligner Nikki Haley en i tiltagende grad usandsynlig udfordrer.

Haley har svoret at kæmpe til den bitre ende, men flere medier spekulerer i, om hun alligevel kan finde på at droppe sit kandidatur for at redde sit politiske liv.

Mens både Trump og Biden ser ud til at tage nemme sejre i Michigan, holder særligt Biden formentlig alligevel nøje øje med svingstatens resultat.

Michigan har en af USA's største arabisk-amerikanske befolkninger, og en kampagne i delstaten havde på forhånd opfordret de demokratiske vælgere til at stemme blankt på grund af Bidens støtte til Israels krig i Gazastriben.

USA har historisk set været Israels største allieret og har været den jødiske stats største støtte, efter at Israel 7. oktober sidste år blev angrebet af den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas.

Med omkring halvdelen af stemmerne talt op havde Biden opbakning fra 80 procent.

Omkring 13 procent af Demokraternes vælgere har stemt blankt.

Det kan tyde på, at Biden får svært ved at overbevise befolkningsgruppen om at stemme på ham.

I præsidentvalget i 2020 vandt Biden delstaten med bare 2,8 procentpoint over Trump.

Trumps kampagnefolk vil ligeledes være opmærksomme på optællingen, der kan give en indikation af, hvilken type af republikanere der har mest indflydelse i Michigan.

Et godt resultat til modkandidaten Haley vil formentlig indikere, at mange af delstatens republikanske vælgere er af mere moderat karakter - en tendens, der kan skade Trumps chancer i delstaten ved selve præsidentvalget.

Med 58 procent af de republikanske stemmer talt op har Trump fået støtte fra 67 procent af vælgerne, mens 27 procent satte deres kryds ud for Nikki Haley.

/ritzau/Reuters