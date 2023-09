Trump er ansvarlig for svindel: Løj om millionformue

Ritzaus Bureau Onsdag, 27. september 2023 - 07:12

En dommer i delstaten New York i USA har tirsdag nægtet at afvise et civilt søgsmål, der anklager den tidligere præsident i USA Donald Trump for ulovligt at have løjet om sin formue.

Det skriver mediet The Guardian.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Trump og hans familievirksomhed dermed tirsdag fundet ansvarlig for svindel.

Retssagen starter 2. oktober og kan vare til december.

Anklage: Lagde 3,6 mia. dollar til

Søgsmålet er rejst af delstatens justitsminister og chefstatsanklager, Letitia James og lyder på, Donald Trump i ekstrem grad synes at have overdrevet størrelsen på sin formue. Løgnene har ifølge søgsmålet stået på gennem et årti.

Trump har sagt, at han er 3,6 milliarder dollar rigere, end han reelt er, hedder det. Oplysningerne er blandt andet givet på regnskaber opgivet til banker og forsikringsselskaber for at kunne få adgang til bedre lån og forsikringer.

Blandt andet værdien af Trumps hjem i Florida, Mar-a-Lago, samt hans penthouselejlighed i New York er blevet pustet kunstigt op, lyder det i søgsmålet. Også kontorbygninger og golfbaners værdi indgår som en del af sagen.

Hverken advokater for Donald Trump eller andre involverede i sagen har svaret på henvendelse om interview fra Reuters.

Kunne finde køber fra Saudi-Arabien

Afgørelsen i sagen er truffet af dommeren Arthur Engoron ved en domstol på Manhattan i New York.

Engoron forklarer, at Trump i sin forklaring blandt andet begrunder de opgivne tal med stigende ejendomspriser.

- Han hævder, at hvis værdien af ejendommene er steget i årene, siden regnskaberne er indgivet, var tallene ikke var pustet op på det tidspunkt, skriver Engoron.

- Det lader også til, at han antyder, at tallene ikke kan være pustet op, fordi han kunne finde en "køber fra Saudi-Arabien", der kunne betale en hvilken som helst pris, han foreslog, skriver han.