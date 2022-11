Truede kvinde med riffel: Person anholdt efter skudepisode

Thomas Munk Veirum Onsdag, 16. november 2022 - 07:49

Tirsdag eftermiddag affyrede en mand et skud inde i Ilulissat tæt ved Pisiffik. Skuddet blev affyret med riffel, efter at manden havde truet en kvinde med våbnet.

Det oplyser vagtchef Jens Rønberg onsdag morgen til Sermitsiaq.AG.

Politiet fik nys om sagen, da de tirsdag eftermiddag modtog en anmeldelse kl. 16.35, om at en kvinde blev truet med en riffel i en bil i Ilulissat.

Inden politiet kom ud til stedet, var det lykkedes kvinden at komme ud af bilen og flygte ind i en butik.

Løber efter kvinden

- Gerningsmanden løber efter kvinden uden riflen. Da han kommer tilbage til bilen, tager han riflen og går fra stedet og i forbindelse med det, skyder han op i luften, fortæller vagtchef Jens Rønberg.

Da politiet lidt senere får identificeret manden, bliver han ringet op, og han kommer selv ned på politistationen, hvor han bliver anholdt uden dramatik.

Jens Rønberg fortæller, at den anholdte er en mand i midten af 20'erne, og at den forurettede kvinde er i midten af 40'erne. Politiet formoder på nuværende tidspunkt, at episoden er sket i et tidligere samlivsforhold - det vil sige, at de to er ekskærester.

Sigtes for trusler

Politiet ser med stor alvor på sagen, og manden vil senere i dag blive fremstillet i kredsretten med ønske om tilbageholdelse.

Vagtchefen fortæller, at sigtelsen formentlig vil lyde på trusler og fare for liv og førlighed.

Politiet i Ilulissat søger fortsat vidner, som de ønsker at få kontakt med og vil gerne tage kontakt til personer, som havde overværet hændelsen med henblik på afhøring.

Hvis du har set episoden, kan du tage kontakt til politiet på 70 14 48.