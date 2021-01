Truede Kim Kielsen på nettet

Redaktionen Onsdag, 06. januar 2021 - 15:29

Søndag valgte Sermersooq Kredsret at tilbageholde en mand fra Nuuk i 25 dage for at have fremsat trusler mod formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S).

Det skriver avisen AG.

Tilsyneladende er det ikke første gang, det sker for den nu tilbageholdte.

Manden er tidligere dømt efter samme paragraf og har været idømt afsoning, oplyser politimesterembedets chefanklager Morten Nielsen til AG.

Han tilføjer, at anklagemyndigheden endnu ikke har taget endelig stilling til hvordan de vil kræve manden foranstaltet. Men anklagerens påstand i den slags sager vil altid være ubetinget anstaltsanbringelse, siger Morten Nielsen.

Den tilbageholdte mand var angiveligt sur over noget politisk fra Kim Kielsens side. Chefanklageren ønsker ikke at oplyse den konkrete trussel, som manden er sigtet for at have fremsat, men siger, at truslen har fremgået af kommentarsporet på en web-artikel.

