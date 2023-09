Trudeau undskylder for hyldest af ukrainsk naziveteran

Ritzaus Bureau Torsdag, 28. september 2023 - 07:06

Canadas premierminister, Justin Trudeau, har onsdag undskyldt, efter at landets parlament hyldede en ukrainsk krigsveteran, der viste sig at have gjort tjeneste i en nazistisk enhed under Anden Verdenskrig.

Det skete under den ukrainske præsidents, Volodymyr Zelenskyjs, besøg i landet fredag.

- At alle vi, der var til stede, intetanende har anerkendt denne person, var en forfærdelig fejl, siger Trudeau ifølge Reuters.

- På vegne af os alle i parlamentet vil jeg gerne give en ubetinget undskyldning.

Trudeau tilføjer, at han også har undskyldt direkte til Ukraine og præsident Zelenskyj.

Hunka fik stående bifald fra alle i parlamentet.

Parlamentsformand har trukket sig

Tirsdag valgte formanden for det canadiske parlament, Anthony Rota, at trække sig fra sin post.

Det var Rota, der i sidste uge inviterede den 98-årige veteran, Jaroslav Hunka, til det canadiske parlament. Rota omtalte ham som en "ukrainsk helt".

På det tidspunkt vidste han angiveligt ikke, at Hunka er anklaget for at kæmpe for nazisterne under Anden Verdenskrig.

Rota undskyldte søndag og valgte så siden at gå af.

Rota tilføjede i sin undskyldning, at hverken hans kolleger i det canadiske parlament eller den ukrainske delegation, der var på besøg, på forhånd var blevet underrettet om hans planer om at anerkende Hunka som helt.

Rusland politiserer

Det var den jødiske menneskerettighedsorganisation Center for Simon Wiesenthals Venner (FSWC), der umiddelbart efter hyldesten gjorde opmærksom på problematikken og krævede en undskyldning.

Ifølge FSWC gjorde Hunka tjeneste for den nazistiske militærorganisation Waffen-SS' 14. division, som primært bestod af ukrainere.

Tidligere onsdag bad Rusland om en fordømmelse af nazisme fra hele det canadiske parlament.

- Det er ekstremt forstyrrende at tænke på, at denne forfærdelige fejl bliver politiseret af Rusland og landets støtter til at sprede falsk propaganda om, hvad Ukraine kæmper for, sagde Trudeau tidligere mandag.

Et af Ruslands argumenter for at invadere Ukraine er, at landet angiveligt bekæmper nazister i Ukraine.