Tronskifte: Kong Frederik 10. fejret med maner i Katuaq

Jensine Berthelsen Søndag, 14. januar 2024 - 14:21

Jublen ville ingen ende tage. Den nye konges jævnaldrende, der er født i 1968, begyndte en spontan dans for Kong Frederik.

Mange børn deltog i kaffemikken, også 8-årige Miki Rasmussen, han skrev en lykønskning til kongen.

Miki Rasmussen der skriver sin lykønskning til Kongen. Jensine Berthelsen

Miki har set Kong Frederik i Katuaq, men husker ikke at have set Dronningen:

- Jeg skriver til Frederik og ønsker ham tillykke, for jeg er meget glad for, at han bliver Konge, fortæller Miki Rasmussen.

Kronprinsen har sendt håndskrevet brev

En af deltagerne i fejringen i Katuaq er Helene Jensen. Hun har været i front i mange år i julemærkefonden. Den digitale tidsalder har indhentet luftposten, og som konsekvens deraf har frimærker og julemærker måttet for til digitale mærker.

Helene Jensen med sit barnebarn Ari takker Dronningen og byder Kongen velkommen. Jensine Berthelsen

Helene Jensen fortæller, at Kong Frederik 10. der i adskillige år har været protektor under sin tid som Kronprins, har sendt et håndskrevet brev til julemærkefonden og takket for det gode samarbejde.

- Det er en meget speciel dag. Før jeg tog til Katuaq, fulgte vi tronskiftet, og det var rørende, da de underskrev dokumentet til tronskiftet. Vi har så mange ting at takke Dronningen for, og jeg er meget glad for, at Kongen nu har overtaget tronen. Vi kender ham personligt igennem julemærkefonden, som han har været protektor for, og vi har fået et pesonligt og håndskrevet brev fra Frederik, som takkede for vores samarbejde. Jeg er meget tryg ved, at han nu er blevet Konge, og igen vi har så mange ting at takke Dronningen for, og jeg under hende at hun nu, efter 52 år som Regent kan nyde sit liv i eget tempo, siger Helene Jensen.

Stolt 1968'er

Ulla Lynge er som kongen født i 1968. Hun er meget stolt over, at Frederik nu er konge.

Ulla Lynge er meget stolt over at være på samme årgang med Kong Frederik 10. Jensine Berthelsen

- Det er meget meget rørende, siger Ulla med en lille tåre, der presser sig på, da hun også siger at vi har meget at takke Dronning Margrethe for.

Ulla mener, at dronningen har været en rigtig god dronning for hele Kongeriget:

- Det er en god Dronning, og jeg er helt sikker på, at Kong Frederik 10. bliver en lige så god Regent, vi ser meget frem til, at han kommer på besøg som Konge.

Lotte er ikke særlig meget royalist

Men Lotte Guldmann deltager i Katuaq i forbindelse med tronskiftet.

Lotte Guldmann er ikke særlig meget royalist, men fejrer dagen i Katuaq. Jensine Berthelsen

- Det er meget rørende at være sammen med så mange glade mennesker og se, at de er en del af en fest, og det giver en god energi, så jeg synes, det er en rigtig god dag.

Men du fortalte mig lige, at du ikke er særlig meget royalist, hvordan kan det være, du deltager i fejringen?

- Det er jo en del af min historie, og jeg synes altid, at man skal opsøge noget glædeligt, og det her, det er noget glædeligt, siger Lotte Guldmann, der også elsker at deltage i arrangementer, hvor hun kan være sammen med grønlændere.

- Tak til Katuaq for sådan en flot arrangement i dagens anledning, det er dejligt og det er festligt jubler Lotte Guldmann.