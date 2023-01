Trommesangsforsker afgået ved døden

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 24. januar 2023 - 09:59

Sanger, korleder og trommesangsforsker, Pauline Motzfeldt Lumholt er afgået ved døden den 22. januar 2023 efter kort tids sygdom. Hun blev 77 år. Det bekræfter hendes datter Aviaja Lumholt til Sermitsiaq.AG.

Pauline Motzfeldt Lumholt var kendt for sine trommesange, og for sit arbejde for at bevare det grønlandske kultur om trommedans.

De seneste mange år har hun boet i Danmark.

Modtog kulturpris

Pauline Motzfeldt Lumholt blev gift med præst Bent Lumholt i 1967, som hun fik seks børn med.

Pauline Motzfeldt Lumholt har performet trommedans i det meste af verden. Og for at ære hendes arbejde for at bevare trommedans og sang, har det dengang grønlandske hjemmestyre givet hende en kulturpris i 1995.

- Trommesangen var hendes hjertebarn og både den og hendes store Interesse for improvisations-sang fik hun mulighed for at udøve med bandet Kivikkat, med de danske jazzmusikere Kresten Osgood Jonas Stampe og den tyske multiinstrumentalist Hartmut Gerken, som hun bla. turnerede med i Grønland og udgav plade med i 2022, oplyser datteren Aviaja Lumholt til Sermitsiaq.AG.

Korleder og sanger

Pauline har som korleder også dirigeret det grønlandske kor, Aavaat og med alle sine børn og mand udgivet en plade med grønlandske julesange, Lumholtikkut.

Pauline Motzfeldt Lumholt nåede at være med i DR’s Julehilsen til Grønland i 2022, hvor hun fortalte om sin interesse for den oprindelige inuitkultur og arv.

Hun efterlader sig seks børn og to bonusbørn.

Familien oplyser, at dato for bisættelsen endnu ikke er afklaret.