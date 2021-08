Trofæjagt: Myndigheder undersøger kompensation til arrangører

Thomas Munk Veirum Fredag, 06. august 2021 - 15:04

Naalakkersuisut er ved at undersøge, om arrangører af trofæjagt skal have en erstatning for pludselige ændringer i deres vilkår. Det oplyser naalakkersuisoq for fiskeri , Aqqaluaq B. Egede (IA), i et svar til Demokraatits Jens-Frederik Nielsen.

Han har spurgt, om Naalakkersuisut agter at kompensere de erhvervsdrivende i forbindelse med, at Naalakkersuisut 12. juli meldte ud, at der ikke måtte være trofæjagt i juli:

- Dette kan Naalakkersuisut ikke besvare på nuværende tidspunkt. Men det er ved at blive undersøgt, svarer Aqqaluaq B. Egede, der også oplyser, at man i den forbindelse er ved at undersøge, hvor stort et tab de erhvervsdrivende har haft.

Forsker: Ikke god forvaltningsskik

Arrangører af trofæjagt kan have gode muligheder for at få erstatninger for deres tab. Det vurderede samfundsforsker, cand. scient. pol. og Ph.D. Roger Buch i sidste uges udgave af avisen Sermitsiaq:

– Normal praksis er, at lovgivning og regler først træder i kraft uger eller måneder efter, at de vedtages eller offentliggøres. Derfor er det heller ikke rimeligt eller god forvaltningsskik at udsende regler 12. juli, som gælder for juli. Det ville have været oplagt, at lade reglerne træde i kraft i 2022, sagde Roger Buch til Sermitsiaq.

I denne uges Sermitsiaq kommer en række partiledere desuden med krads kritik af forløbet, og Atassuts Aqqalu Jerimiassen forlanger erstatning til de erhvervsdrivende, der har lidt tab i sagen.

Og netop erstatningsspørgsmålet er Naalakkersuisut altså ved at undersøge.

Udefrakommende må ikke starte før

Jens-Frederik Nielsen har sendt en byge af kritiske spørgsmål afsted om sagen, og Aqqaluaq B. Egede kommer også med sin forklaring på den pludselige ændring:

- Høringssvar, der var meget afgørende for beslutningen, var, at erhvervsfangere, fritidsfangere samt trofæjagt-arrangører skulle starte samtidigt. Dermed blev fangst og trofæjagt med start 1. august gældende for alle.

- Samtidig var det meget afgørende, at der var ønske om, at fastboende ikke skulle starte fangsten senere end udefra kommende, skriver Aqqaluaq B. Egede i svaret.

Foreslå foto-safari

Naalakkersuisoq er også klar med et par alternative bud på, hvad trofæjagt-arrangører kan give sig til i juli måned i stedet for jagt.

- Et alternativ til trofæjagt i juli-måned kunne være betalingsfiskeri efter eksempelvis ørreder eller mange af de andre fiskearter, vi har her i Grønland.

- Der er desuden gode muligheder for safari i juli-måned, hvor man kan tage ud at se og fotografere de flotte dyr i deres naturlige omgivelser, står der i svaret fra naalakkersuisoq til Jens-Frederik Nielsen.