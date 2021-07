Trofæbranchen i chok

Redaktionen Fredag, 23. juli 2021 - 09:18

Arrangørerne af trofæjagt i Qeqqata Kommunia er i oprør, efter at Naalakkersuisut uden varsel har ændret perioderne for trofæjagt.

– Det er simpelthen smøl og uden forståelse for turisterhvervet, siger Erik Lomholt-Bek fra virksomheden Trophy Hunting Greenland.

Stod med riflerne i hånden

– Jeg havde to jægere fra USA, der landede i Kangerlussuaq den 12. juli. De stod bogstaveligt talt med riflerne i hånden, da meddelelsen om de ny trofæjagttider kom. Behøver jeg at nævne, at de var chokeret og rasende?

Perioderne for trofæjagt fastlægges normalt for en tre-årig periode. Treårsperioden udløb ved årsskiftet - og allerede den 31. marts i år meddelte Departementet for Fiskeri og Fangst, at man ikke forventede ændringer i forhold til tidligere år.

Imidlertid var det først den 12. juli, at de nye jagttider blev annonceret – og her så arrangørerne af trofæjagten til deres store skræk, at der i Kangerlussuaq-området var besluttet, at der i modsætning til tidligere ikke må være trofæjagt i juli.

Det skete på et tidspunkt, hvor trofæjagterne i juli allerede var solgt.

