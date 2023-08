Trodsede oddsene og vendte tilbage med livet i behold: Helt alene i vildmarken

Redaktionen Torsdag, 17. august 2023 - 09:52

- Jeg tænkte altid på mine børn. Jeg bad for dem. Jeg bad rigtig meget til Gud. Mine bønner blev hørt, for jeg kom tilbage.

Sådan lyder det fra 59-årige Niels Skifte, skriver avisen AG.

Han fór vild på en rensdyrjagt i oktober 2014 i bunden af Fiskefjorden omkring 83 kilometer fra Maniitsoq, hvor han har været på jagt masser af gange siden barndommen.

Der er nu ved at blive lagt sidste hånd på dokumentaren ”Inoorusuppunga” om hans utrolige overlevelseshistorie, som Mads Petersen laver. Titlen på dansk betyder ”Jeg vil leve”, og håbet er, at den får premiere til Nuuk International Filmfestival i midten af september.

Niels Skifte, der i dag bor i Danmark, skulle på en hurtig rensdyrjagt en oktoberdag i 2014, som han havde sat en enkelt dag af til.

Sådan blev det ikke. Moder Natur ville det anderledes. Og selvom ingen havde troet på, at han ville vende tilbage – politiet afblæste eftersøgningen og familien nåede at flage på halv – så vandt han over naturens luner, kun med nogle få amputerede tæer.

Forfærdeligt

Han fik hurtigt skudt to rensdyr, men pludselig begyndte det at sne på en måde, som Niels aldrig før eller siden har set.

- Kæmpe store snefnugge, som om de blev hældt ned, og der var ingen vind, fortæller han.

Da sneen stoppede, og dagslyset igen var tilbage, kiggede han rundt fra den fjeldtop, han var endt på. Alt var hvidt. Ikke engang en sø, kunne han se.

- Det var forfærdeligt, siger Niels, der ikke kunne finde tilbage til båden.

Han er ingen nybegynder. Han har siden barnsben været på masser af jagtture, og blev som dreng oplær af faren i forhold til at »læse« naturen. Han vidste fra sin far, at man skulle blive på stedet, hvis man pludselig mistede orienteringen. Rådet gjaldt dog kun for tåge. For når tågen så letter, så kan man gå videre. Men i Niels’ tilfælde regnede det, inden det gik over i slud og til sidst det vilde snefald.

- Jeg var våd og kold og jeg vidste allerede på den første dag, at jeg ville fryse ihjel, hvis jeg bare stod stille, siger han.

