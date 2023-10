Trods sparekniv på struben: Kommune betaler ældres ferie til Alanya

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. oktober 2023 - 07:48

14 ældre borgere og to sagsbehandlere fra Sisimiut har været på en rejse til Alanya i Tyrkiet i midten af september. Det skriver Qeqqata Kommunia på sin hjemmeside.

Rejsen har kommunen valgt at betale, og det til trods for at kommunalbestyrelsen har besluttet, at pengestrømmen ud af kommunekassen skal holdes på det laveste for at undgå økonomiske problemer.

- Der har været turistrejse, svømning og solbad på stranden, fik noget massage samt sejle en tur med skib. De ældre fortalte, at nogle oplevede at alt de oplevelser var godt for deres hud, selvom det var varmt, skriver Qeqqata Kommunia på sin hjemmeside.

Det hele værd

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S) forsvarer beslutningen og oplyser, at sådan en rejse sjældent er forundt ældre borgere i samfundet.

- Jeg mener, at sådan en rejse for ældre med ledsagere giver de ældre en virkelig god og tryg oplevelse. De lever op, og får et godt sammenhold. Ligesom det er tilfældet med vores sportshold under rejser, siger Malik Berthelsen.

Han oplyser, at kommunen allerede gør en del for ældre borgere i Qeqqata Kommunia. Blandt andet er der gratis buskørsler, gratis benyttelse af den lokale hal og snerydning ved ældreboliger. Aktiviteter for ældre i byen stopper ikke ved, at ældre får en betalt rejse, understreger han.

Kan være til diskussion

- Selvfølgelig kan vi diskutere, om pengene, der blev brugt til rejsen, kan bruges anderledes til at skabe aktiviteter for ældre borgere i kommunen. Men den diskussion skal tages med vores ældre i kommunen, siger Malik Berthelsen.

Rejsen til Alanya i Tyrkiet har varet fra 21. september med afrejse til Danmark, og en returbillet til Sisimiut den 3. oktober. De 14 ældre borgere og to sagsbehandlere har haft en uges ophold i Alanya.