Trods risiko: Ok med sommertræf i Qullissat

Walter Turnowsky Tirsdag, 15. januar 2019 - 07:43

Vaigat er et af de områder, der er blevet udpeget som et område med forhøjet risiko for fjeldskred og deraf følgende tsunami.

Men beredskabskommissionen mener alligevel, at man kan opholde sig i området - med den fornødne agtpågivenhed Det skriver KNR.

- Beredskabskommissionen fraråder ikke ophold Qullissat. Men Qullissat ligger tæt på højrisikoområderne. Derfor anbefales det, at man overnatter så højt som muligt over vandkanten, da et eventuelt fjeldskred og tsunami i Vaigat-området kan være farefuldt, siger geolog fra Grønlands Selvstyre, Jonas Petersen til public-service-stationen.

Med den melding kan det traditionsrige sommertræf i Qullissat også gennemføres i år.