Trods corona har Elise turismesucces

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. april 2021 - 09:41

Tilbage i september 2019 valgte Elise Bruun at forfølge sin drøm om at åbne sit eget rejsebureau. Efter 19 år i rejsebranchen med job i blandt andet Grønlands Rejsebureau og Air Greenland åbnede hun rejsebureauet Travel By Heart, og det skulle vise sig at være en fornuftig beslutning.

I et interview til rejsemagasinet standby.dk fortæller Elise Bruun, hvordan et fokus på pakkerejser til danske turister pludselig blev ændret til et fokus på rejsearrangementer indenlands, da corona-restriktioner forhindrede udlændinge i at komme ind i landet i 2020.

Har svært ved at følge med

- Jeg formåede ret hurtigt at vende min forretning til i stedet for at arbejde med turister fra udlandet, at sælge masser af staycations i Grønland til indbyggerne her i Grønland. Jeg kan næsten ikke følge med efterspørgslen, fortæller Elise Bruun til standby.dk.

Hun har blandt andet succes med at sælge weekendture og kortere ture – eksempelvis i forbindelse med den forestående påske. Men også større pakkerejser står hun bag.

Elise Bruun står som arrangør af en oplevelsesrig ferie og lader andre om at guide gæsterne. Hun oplyser til onlinemediet, at staycation-tendensen blot fortsætter her i 2021.