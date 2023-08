Trods advarsler: Naalakkersuisut foreslår at nar- og hvidhvalfangst i øst fortsætter

Thomas Munk Veirum Fredag, 18. august 2023 - 12:50

Narhvalbestandene i Østgrønland har været genstand for stor opmærksomhed de senere år.

Videnskaben er nemlig særdeles bekymret for bestandenes ve og vel, og anbefalingen fra NAMMCO har siden 2019 været, at der overhovedet ikke bør fanges narhvaler i Østgrønland, således at bestandene kan få ro til at vokse.

Men ifølge et forslag til kvoter fra Naalakkersuisut, kan narhvalfangsten fortsætte i Østgrønland i 2024.

Naalakkersuisut lægger nemlig op til at videreføre en kvote på 50 hvaler i regionen:

Vil sikre frisk kød

- Naalakkersuisut har beholdt narhval-fangst for Østgrønland, for at sikre at der er frisk kød til lokalbefolkningen, lyder begrundelsen i forslaget til kvoter.

Naalakkersuisut opsummerer selv rådgivningen således:

- Rådgivningen, som er fra 2019 konkluderer, at situationen for narhvaler i Østgrønland er blevet så kritisk, at ingen af de tre bestande af narhvaler i Østgrønland kan tåle fangst. Det vil sige, at ordningen om 70 % chance for at bestanden vokser, afskaffes i rådgivningen, så narhvalbestanden i Østgrønland kunne vokse uforstyrret.

20 af 30 hvidhvaler fanget

I forhold til Østgrønland har Naalakkersuisut tidligere lavet en såkaldt teknisk kvote på 30 hvidhvaler, der skal strække sig over årene 2022 - 2027.

Den biologiske rådgivning på hvidhvaler i Østgrønland er ligesom med narhvaler nulfangst, fordi hvidhvaler forekommer sjældent i området.

- Der er p.t. rapporteret nedlagt 20, så der er 10 tilbage indtil 2027, skriver Naalakkersuisut, der begrunder kvoten med behovet for frisk kød.

Anbefalinger overskrides også i Vestgrønland

For Vestgrønland foreslår Naalakkersuisut en samlet kvote på 455 narhvaler i 2024 for Vestgrønland, hvilket er en fortsættelse af kvoterne for 2023.

Ifølge Naalakkersuisut er den videnskabelige rådgivning for bæredygtige kvoter for narhval i Vestgrønland mellem 117-267 dyr, alt efter hvilken model der anvendes.

Dermed overskrides rådgivningen altså også i Vestgrønland.

Naalakkersuisut gør opmærksom på, at man vil afvente resultater af en række nye undersøgelser af flere bestande, før der laves nye vurderinger af kvotestørrelserne.