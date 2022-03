Tre snescooterkørere eftersøgt - og fundet

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 24. marts 2022 - 17:41

Tirsdag aften blev tre personer på snescootertur meldt savnet. Situationen blev først taget kategoriseret som ”ængstelse” af politiet, men da man ikke hørte fra de tre personer den 23. marts, så startede man SAR-operationen.

- Om aftenen den 22. marts havde de savnede meddelt deres pårørende, at de på vej mod Uummannaq havde mødt usikre isforhold, der gjorde, at de ikke kunne fortsætte. Politiet modtog informationen fra de pårørende og kategoriserede den som en ”ængstelse”.

- Sent onsdag eftermiddag kontaktede Politiet Arktisk Kommando om hændelsen, og Politiets Vagtchef og Arktisk Kommandos Vagthavende Officer blev enige om at igangsætte en eftersøgnings- og redningsoperation (SAR), da man ikke havde haft kontakt til de tre personer siden om aftenen den 22. marts, oplyser Arktisk Kommando.

Husk at kontakte pårørende

De tre personer havde ikke ekstra proviant, ikke ret meget brændstof og havde ingen VHF-radio. Da politiet og Arktisk Kommando ikke længere kunne komme i kontakt med dem blev Air Greenlands eftersøgnings- og redningshelikopter sendt til eftersøgning.

- Helikopteren fandt hurtigt de eftersøgte i søgeområdet ved Uummannaq, og det blev bekræftet, at de savnede var i god behold. Det viste sig, at de havde fundet en alternativ rute mod Uummannaq og derfor ikke ønskede assistance, forklarer Arktisk Kommando.

For at sådan en hændelse ikke skal ske igen, opfordrer Arktisk Kommando til at man kontakter sine nærmeste, når man er i god behold.

- Arktisk Kommando vil gerne benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at man skal huske at medbringe ekstra proviant, brændstof og kommunikation, så man kan overleve og komme i kontakt med sine pårørende og fortælle, at man har det godt, så de ikke bliver urolige, afslutter Arktisk Kommando.