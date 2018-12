Tre sigtet for drabsforsøg på fodboldspilleren Nicki Bille med haglgevær

Walter Turnowsky Torsdag, 27. december 2018 - 08:25

En 23-årig kvinde og en 30-årig mand har i et grundlovsforhør i Dommervagten i København fået deres anholdelse opretholdt i tre døgn i en sag om drabsforsøg på fodboldspilleren Nicki Bille.

Sammen med en tredje mand, der er på fri fod, er de sigtet for drabsforsøg på fodboldspilleren. De nægter sig skyldige.

Politiet blev sent tirsdag aften kaldt ud til husspektakler på Nicki Billes adresse ved Sluseholmen i København. Det viste sig, at fodboldspilleren var blevet ramt af skud fra et haglgevær.

Ifølge sigtelsen kom han alvorligt til skade, da han blev ramt af et enkelt skud i højre underarm. Han er dog uden for livsfare og var onsdag frisk nok til at blive afhørt af politiet.

Anklagemyndigheden krævede onsdag manden og kvinden varetægtsfængslet, men det ville dommeren ikke gå med til.

I stedet valgte dommeren at opretholde deres anholdelse i tre døgn. Det betyder, at politiet nu har tre døgn til at udbygge mistanken mod de to. Derefter skal de fremstilles i et nyt retsmøde eller løslades.

Onsdag blev den 23-årige kvinde som den første fremstillet i grundlovsforhør.

Hun har mørkt hår og var iført en sort sweater, grå bukser, hvide gummisko. Med sig havde hun også en stor brun frakke med pelskant.

Senere onsdag var det den 30-årige mands tur til at komme i grundlovsforhør. Han ankom til Dommervagten i en blå plastikdragt, der dækker hele kroppen. På fødderne havde han hvide overtræksposer.

Alle tre mistænkte er sigtet for drabsforsøg eller subsidiært for at have bragt andres liv eller førlighed i fare. Desuden er de sigtet for våbenbesiddelse under særdeles skærpende omstændigheder.

De to anholdte nægter sig som nævnt skyldige i sigtelserne. Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, er det uvist, hvad de har forklaret, og hvilke beviser politiet har mod dem.

Hvis en eller flere af de mistænkte til sin tid bliver dømt, vil det udløse en langvarig fængselsstraf.

Drabsforsøg straffes om udgangspunkt med seks års fængsel - formildende eller skærpende omstændigheder kan så ændre straffen i den ene eller anden retning.

Våbenbesiddelsen skal straffes med mindst to års fængsel.