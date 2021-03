Tre scenarier for årets turisme er i spil

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. marts 2021 - 10:04

En lang række ubesvarede spørgsmål klæber sig til den usædvanlige og historiske situation med en lang række restriktioner, der har til formål at undgå, at coronasmitten helt ukontrollerbart hærger landet.

Hvornår kan turismen i Grønland genstartes, er et af de centrale spørgsmål, som mange i turistbranchen og tilknyttede erhverv stiller sig.

- Der mangler rigtig mange konkrete svar for at kunne forudse turismens forløb i 2021 – og de svar er der ingen, som har på nuværende tidspunkt. Netop derfor har vi gjort vores bedste for at lave et sæt scenarier, som kan give en indikation af, hvordan højsæsonen kan komme til at se ud på både godt og ondt, fortæller konstitueret direktør i Visit Greenland, Mads-Daniel Skifte i en pressemeddelelse.

Turistorganisationen har lavet tre scenarier, som turisterhvervet kan bruge som værktøj til den videre planlægning.

Worst Case

Krydstogt: Der lukkes ikke op for krydstogtanløb i 2021.

Landbaseret: Der åbnes op for almindelige ruteflyvninger til/fra Danmark, når flest mulige borgere er færdig-vaccinerede i juli (kan forsinkes med flere uger). Alle rejsende skal fremvise vaccinepas.

Sandsynligheden for dette scenarie anslås til at være 80%.

Middle Case

Krydstogt: Der åbnes op for anløb, når flest mulige borgere er færdig-vaccinerede i juli (kan forsinkes med flere uger). Alle ombordværende skal fremvise vaccinepas.

Landbaseret: Der åbnes op for almindelige ruteflyvninger til/fra Danmark, når flest mulige borgere i juli er færdig-vaccinerede. Alle rejsende skal fremvise vaccinepas og en max. 72 timer gammel negativ coronatest.

Sandsynligheden for dette scenarie anslås til at være 15%.

Best Case

Krydstogt: Når bestemmelserne i Bekendtgørelse 10 udløber den 18. april 2021, åbnes der op for anløb af de skibe, hvor alle ombordværende kan fremvise vaccinepas.

Landbaseret: 18. april 2021 åbnes der op for almindelige ruteflyvninger til/fra Danmark under forudsætning af karantæne indtil negativt resultat af retest i Grønland på 5. dagen.

Sandsynligheden for dette scenarie anslås til at være 5%.

Det ligger til grund

Om scenarierne uddyber Visit Greenland, hvad der ligger til grund for vurderingerne:

De tre scenarier repræsenterer best, middle og worst udviklingsscenarie ift. Covid-19 restriktioner, set med turismebriller. Dertil er der sat en procentmæssig sandsynlighed på hvert scenarie set i forhold til parametre som vaccinationer i Grønland, vaccinationer globalt, udvikling af vaccinepas, kapacitet i sundhedsvæsenet, etc.

Det bliver understreget, at det er Selvstyrets endelig udmelding angående rejserestriktioner efter den 18. april, der vil være afgørende for, hvordan turismesæsonen i sidste ende kan udspille sig.