De Tre Principper har taget Grønland med storm

Jeg følte, at jeg havde løbet jorden rundt 80 gange efter løsningen på mine problemer, men så fandt jeg ud af, at løsningen var lige inden i mig. Jeg blev så gal i starten. Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det noget før?

Sådan fortæller Ivalo A. Arnfjord om den erkendelse, hun gjorde sig, da hun mødte den forståelse af det menneskelige sinds natur, som kaldes De Tre Principper.

Ivalo er sammen med 13 andre kvinder netop blevet færdig med den et-årige 3P uddannelse, som udbydes af 3P-instituttet. Det drives blandt andet af Mette Louise Holland, hvis navn du har en god chance for at være stødt på. Hendes bog, Dit selvhelbredende sind, er nemlig blevet en bestseller i Grønland. Sidste jul udkom den i en grønlandsk version, Inuunerit imminut aaqqissuuttoq, på forlaget Iperaq.com. Alene inden for den første uge efter udgivelsen solgte bogen over 500 eksemplarer i Grønland.

Ivalo og hendes veninder har gjort meget for at udbrede kendskabet til De Tre Principper i Grønland. Sammen står de bag Facebook-gruppen Tunngaviit 3-t/3 principper, som i dag har over 2500 medlemmer, og Facebook-siden Qamannga Silammut, som følges af endnu flere.

De Tre Principper er i virkeligheden ét princip, der forener tre begreber: tanker, bevidsthed og livskraft. Vores tankestrøm er noget, som vi ikke kan kontrollere. Tankerne svæver gennem vores bevidsthed hele dagen – og natten. Det er vores tanker, der skaber vores følelser – og dermed vores oplevelse af livet. Når vi er ulykkelige, er det vores tanker, vi føler. Men indeni os alle lever der et uskadt og sundt sind, uanset hvad vi har oplevet i livet.

- Før i tiden følte jeg mig som et offer for livet. Jeg var ikke klar over, at det var mine tanker, der skabte mine følelser. Jeg havde ledt efter løsningen de forkerte steder, for jeg troede mine følelser var virkelige. Jeg troede, at livet leves udefra og ind, og så opdagede jeg, at det er lige omvendt, siger hun.

