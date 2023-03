Tre grønlandske klubber med til DM i alpin

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 30. marts 2023 - 10:49

Grønlandske alpinskiløbere fra tre skiklub er i disse dage i Trysil i Norge for at deltage til DM i alpin skiløb.

Mesterskaberne for slalom og storslalom skal afvikles mellem 29. marts og 1. april ifølge Danmarks Skiforbund. Det er holdene NS-84, SSP Alpin og Nuuk Ski Club, som er med.

- I disse dage bruger vi tiden på at træne og lære pisterne at kende. Pisterne som konkurrencerne skal afvikles på er mere stejle end det, vi er vant til. Så vores atleter er lidt udfordret der. Men vi forventer allerede gode resultater, fortæller træner i NS-84, Hans B. Noahsen.

NS-84 har i alt 24 atleter i alle aldersgrupper deltagende til de danske mesterskaber. Næste konkurrence som NS-84 skal med til er på fredag den 31. marts.

Teknik forfines

Lige så snart DM i alpin er afviklet drager de grønlandske atleter til Nuuk, hvor den står på GM i alpin. Selvom konkurrencerne bliver intense er atleterne vant til at gennemføre to mesterskaber i løbet af få uger, oplyser træneren.

- Vi bruger mesterskaberne her til at træne intensivt og forfine teknikker. Samtidig kan vores atleter lære af deres konkurrenter, og vores erfaring er, at vi henter meget inspiration og får mere mod til at træne mere, når vi deltager til DM. Det er kun godt, siger Hans B. Noahsen.

Sammenhold er vigtig

Ivalo Lennert, formand for SSP Alpin oplyser, at 17 børn og tre voksne fra Sisimiut også deltager til de danske mesterskaber. Hun oplyser, at holdet fokuserer på sammenhold og oplevelsen af rejsen.

- Vi tager ikke det danske mesterskab så højtideligt. Selvfølgelig kan vi forvente gode resultater men det vigtigste for os er at give børnene en god oplevelse og vise sammenhold. At hive medaljer hjem er en stor bonus, siger Ivalo Lennert til Sermitsiaq.AG.

Udover SSP Alpin fra Sisimiut og NS-84 fra Nuuk har Nuuk Ski Club sendt et hold afsted til Trysil i Norge til DM i alpin.

De grønlandske mesterskaber i Nuuk løber af stablen i dagene 5.-8. april.