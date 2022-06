Tre gletsjere navngivet efter betydningsfulde forskere

Redaktionen Tirsdag, 21. juni 2022 - 09:32

I denne måned er der kommet tre nye stednavne på grønlandskortet.

Det er de tre forskere Niels Reeh, Anker Weidick og Konrad Steffen, der hver har fået en gletsjer opkaldt efter sig, fordi de har brugt en stor del af deres liv på at forske, og på den måde bidraget med værdifuld viden om de grønlandske gletsjere.

- Derfor har en gletsjer i det nordligste Grønland, som blotlægger isoverfladens ældste is fra den sidste istid, nu fået navnet Sermeq Niels Reeh. En lille dalgletsjer med komplicerede moræne- og ismønstre, som afspejler klimaforandringernes kompleksitet i Sydgrønland, har fået navnet Sermeq Anker Weidick.

Undervejs i mere end et år

- Sidst, men ikke mindst, har en gletsjer i Nordgrønland, som repræsenterer en stærk forbindelse mellem Indlandsisen og havet, fået navnet Sermeq Konrad Steffen, skriver GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Stednavnenævnet har godkendt forslagene til navngivning 9. juni.

Navngivningen har været undervejs siden begyndelsen af 2021, hvor en række forskere indsendte en ansøgning til Grønlands Stednavnenævn.

I ansøgningen blev der ifølge GEUS lagt vægt på, hvorfor hver af de tre glaciologer fortjente at få en gletsjer opkaldt efter sig, herunder tekniske detaljer og begrundelser for valg af gletsjere. Seniorforsker ved GEUS William Colgan koordinerede ansøgningen og er glad for Stednavnenævnets beslutning:

"En kulturel æresbevisning"

- Det her er en utrolig unik begivenhed, virkelig noget, man kun oplever en gang i livet: en kulturel æresbevisning, som Grønlands Stednavnenævn har tildelt tre glaciologer, der virkelig fortjener det, og som har tætte forbindelser til Grønlands forskning og samfund, udtaler han.

Stednavnenævnet udtaler til GEUS, at nævnet har undersøgt, om der findes eksisterende og uregistrerede grønlandske stednavne omkring forslagenes placeringer.

- I vores afgørelse har vi vægtet at sikre, at forslagene er i overensstemmelse med de relevante punkter i vores gældende arbejdsgrundlag, herunder ekstraordinære grunde for stadfæstelse af stednavne i Grønland, udtaler et samlet nævn.

På GEUS hjemmeside kan man læse små portrætter af de tre forskere og deres virke.