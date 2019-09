Tre arbejdsgrupper skal sætte skub i forfatningsarbejdet

Walter Turnowsky Mandag, 02. september 2019 - 11:18

Nu skal der for alvor sættes indhold på forfatningskommissionens arbejde.

Kommissionen har nemlig på sit seneste møde nedsat tre arbejdsgrupper, der fået have ansvaret for udformningen af udkastet til en forfatning for Grønland.

De tre arbejdsgrupper er:

- Arbejdsgruppen vedrørende regeringsformer med Per Rosing-Petersen som formand.

- Arbejdsgruppen vedrørende rettigheder og pligter med Anita Hoffer som formand.

- Arbejdsgruppen vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål med Aleqa Hammond, som formand.

- Jeg har set frem til at Kommissionen internt fik nedsat arbejdsgrupper, og dermed kan vores arbejde med de forskellige emner indenfor forfatningsarbejdet nu påbegyndes. Jeg er ikke i tvivl om at arbejdsgrupperne vil udføre et godt stykke arbejde, siger kommissionens formand, Doris J. Jensen i en pressemeddelelse.

Ved forfatningskommissionens møde 29. og 30. august deltog for første gang tilforordnede medlemmer, nemlig direktøren for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Daniel Thorleifsen og Rosannguaq Rossen, adjunkt på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Kommissionen vil holde deres næste ordinære møde i det nye år. Indtil da skal de tre arbejdsgrupper fastsætte deres egen arbejdsgang og færdiggøre deres arbejdsplaner.