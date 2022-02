Tre anmeldelser om voldtægt på et døgn

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. februar 2022 - 07:45

I weekenden fik Grønlands Politi tre anmeldelser om voldtægt. Anmeldelserne indløb fra lørdag eftermiddag og frem til søndag formiddag, fortæller vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen.

Med de tre sager er Grønlands Politi oppe på 26 sager om voldtægt indtil videre i år.

Den første anmeldelse i weekenden kom lørdag klokken 16.27 i Sisimiut, hvor en ung kvinde på under 20 år anmeldte en voldtægt. Grønlands Politi anholdt den mistænkte, som er en mand i 20'erne.

Manden blev efterfølgende løsladt men er stadig sigtet i sagen, der fortsat efterforskes. Manden nægter sig skyldig.

Mand i 70'erne sigtet

Lidt senere på eftermiddag kom en anmeldelse om voldtægt ind i Ilulissat. Her var det en kvinde i 30'erne som anmeldte en voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje. En ældre mand i begyndelsen af 70'erne blev anholdt i sagen.

Vagtchefen oplyser, at manden blev undersøgt og senere løsladt. Han er dog stadig sigtet i sagen, der kører videre.

Søndag formiddag klokken 09.57 var den gal igen i Ilulissat, hvor en 18-årig kvinde indgav en anmeldelse om voldtægt.

Mand fremstilles

Den mistænkte i sagen er en mand i starten af 20'erne, som bliver fremstillet i grundslovsforhør mandag, hvor politiet vil begære ham tilbageholdt.

Vagtchefen forklarer, at der er forskellige ting i sagerne, der har indflydelse på, om en mistænkt i en voldtægtssag blive begæret tilbageholdt. I det konkrete tilfælde handler det om grovheden i forbrydelsen, siger Julie Senderovitz Bendtsen.

- Der er nogen skader på forurettede, der underbygger grovheden i forbrydelsen. Der er ikke tale om livstruende skader, siger Julie Senderovitz Bendtsen.

Usædvanligt

Vagtchefen beskriver det som usædvanligt, at politiet modtager tre voldtægtssager inden for et døgn, men politiet får desværre en del af den type sager.

Sagen i Ilulissat er således voldtægtsanmeldelse nummer 26 i år indtil videre.

I den forbindelse kommer vagtchefen med en opfordring til ofre for voldtægt:

- Vi får ind i mellem anmeldelser om voldtægt, når der er gået noget tid. Vi har fuld forståelse for, at det kan være svært at skulle anmelde, og at man måske har været udsat for trusler.

Hurtig anmeldelse er vigtig

- Men jo hurtigere vi får anmeldelsen, jo hurtigere kan vi sikre beviser og få anholdt en eventuel gerningsmand. Og vi skal helst finde DNA-spor eller andet på både forurettede og mistænkte, inden de går i bad og vasker sig, siger Julie Senderovitz Bendtsen.

Vagtchefen understreger, at politiet har døgnåbent og er klar til at tage hånd om ofre for voldtægt.

- Få eventuelt kontaktet én man stoler på, der kan være sammen med én undervejs, så man ikke er alene, ellers skal vi nok tage hånd om det, siger vagtchefen.