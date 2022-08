Tre-årig efterladt under børnehave-tur: Kommune vil indskærpe procedure

Thomas Munk Veirum Onsdag, 24. august 2022 - 09:28

Det er fejlen, der aldrig må ske, lyder det fra Kommuneqarfik Sermersooq om en episode, der fandt sted mandag i en af kommunens daginstitutioner i Nuuk.

Her havde personale taget en flok små poder med på en udflugt, men da de kom hjem igen manglede de et barn.

Det viste sig, at barnet, der er tre år, var blevet efterladt i området ved kirkegården overfor Ilisimatusarfik og i mellemtiden var blevet fundet af nogle forbipasserende.

Det tre-årige barns mor, Andrea Rosbach, er fortørnet over, at episoden kunne ske.

-Jeg er selvfølgelig vred og ked af over, at personalet havde glemt mit barn, siger Andrea Rosbach. Privat

- Jeg blev ringet op af personalet klokken 11.52, hvor personalet oplyste mig om, at mit barn var blevet efterladt ved en gåtur. Mit treårige barn har stået alene ved kirkegården helt alene. På det tidspunkt var det koldt og det blæste. Barnet havde tisset i bukserne og frøs.

Chokeret og vred

- Jeg er selvfølgelig vred og ked af over, at personalet havde glemt mit barn. Det er totalt uacceptabelt. Jeg er chokeret over, hvor lidt personalet havde overblik over børnene, siger Andrea Rosbach. Hun mener, at personalemangel i daginstitutionen kan være en del af årsagen til, at den ulykkeligt hændelse kunne ske.

Hos Kommuneqarfik Sermersooq siger direktør for Forvaltning Børn og Skole, Lone Nukaaraq Møller, at personalet på institutionen også er stærkt påvirket af hændelsen:

- Det er selvfølgelig en fejl, der aldrig må ske. Vi har ellers et sæt helt faste procedurer for hvad man gør, når en institution er på udflugt.

Tager bekymringer meget alvorligt

- Vi har i dag(tirsdag, red.) holdt møde med moderen til det efterladte barn, og vi har talt om situationen med det personale, der var med på turen. Personalet er naturligvis meget chokeret over episoden. I aften er der personalemøde om episoden i daginstitutionen og om en måned følger vi op med endnu et personalemøde, oplyser direktøren.

Lone Nukaaraq Møller siger videre, at kommunen vil indskærpe procedurerne omkring udflugter i alle institutioner:

- Jeg kan sagtens forstå, at sådan en episode bekymrer forældrene. Det har været en skræmmende oplevelse for både barnet og moderen. Vi tager deres bekymringer meget alvorligt, og vi vil gøre alt for at sikre, at det ikke sker igen. Det gør vi både ved tage hånd om det konkrete tilfælde og ved indskærpe de rigtige procedurer i alle vores institutioner, siger direktøren.