Trawler kan være skyld i søkabelbrud

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 22. januar 2019 - 15:46

Det er muligvis en trawler, der er skyld i, at mange i landet oplever dårlig internetforbindelse. Det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne minde trawlerne om, at søkablet er afmærket i søkortene, og at fiskefartøjer bør være yderst påpasselige, når de er i nærheden af søkablet. Der er tale om kritisk, national infrastruktur, hvor det er yderst vanskeligt at udbedre skader, siger teknik og IT-direktør hos Tele, Jonas Hasselriis.

Det kan ikke med sikkerhed siges, at det er en trawler, der har forårsaget skaderne. Det vil dog blive undersøgt yderligere, fremgår det af pressemeddelelsen.

To brud på kablet

Tele-Post bekræfter, at der er sket et brud på søkablet syd for Sisimiut. Det vil sige, at der nu er tale om to brud. Et mellem Nuuk og Qaqortoq og et syd for Sisimiut.



Det nye brud betyder, at kunder nord for Maniitsoq til Kullorsuaq i øjeblikket oplever langsomt internet.

- Lige nu er vi desværre i den uheldige situation, hvor vi har to søkabelbrud, som berører mange af vores kunder. Vi gør dog alt, hvad vi kan for at udbedre det. Vi er i tæt kontakt med vores leverandører og har fundet et skib, som forventeligt kan reparere begge brud, siger Jonas Hasselriis.

Det kan dog trække ud, før de kommer i gang med arbejdet, da skibet i øjeblikket er afsat til andre opgaver.