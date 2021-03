Efter trawler-forlis: Is giver udfordringer 

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 26. marts 2021 - 14:59

Der er stadig tynd film af dieselolie, efter Polar Seafood-trawleren 'Polar Aassik' sank sidste uge ved Qasigiannguit.

- Det sidste sammenhængende olie på havoveroverfladen, der blev observeret, var en tynd film af dieselolie. Der har de sidste dage været en tiltagende mængde af nyis, som nu har lagt sig som fastis i hele området mellem Aasiaat og Ilulissat, oplyser Arktisk Kommando til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Ingen kriminel handling bag trawler-brand

Men havisen gør det meget vanskeligt at holde øje med havoverfladen og udbredelsen af olien og konstatere eventuelle nye olieudslip.

Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen er fortsat indsat i området med havmiljøudstyr om bord og observerer samt tager vand- og olieprøver, hvis olie observeres. Challenger-flyet overvåger jævnligt området fra luften ligeledes for at holde øje og danne overblik over området.

Efterlyser indmeldinger

Arktisk Kommando har ikke modtaget indmeldinger fra lokale om fund af for eksempel olieindsmurte dyr eller nye områder med olie på overfladen.

Et billede fra Arktisk Kommando viser et udsnit af den lille forekomst hydraulikolie på under fem liter, som blev observeret i starten af ugen.

Arktisk Kommando

- Det illustrerer, hvordan olietypen ser ud i havet ved de lave temperaturer, som vi har nu. Ser man dette fænomen, må man meget gerne kontakte vagthavende officer ved Arktisk Kommando, lyder det.

Vagthavende officer kan kontaktes på e-mail jrcc@jrcc.gl eller telefon 364010.