Trawler-ejer tildelt Nersornaat i guld af Inatsisartut

Kassaaluk Kristensen Søndag, 17. september 2023 - 10:00

Hanseeraq Enoksen, der driver en trawler virksomhed i Sisimiut har modtaget en hyldest for sin indsats i lokalsamfundet af Inatsisartut. Formanden for Inatsisartut, Kim Kielsen, har overrakt ham Nersornaat i guld ved en højtidelig begivenhed i Sisimiut fredag den 15. september.

LÆS OGSÅ: Ny trawler til Sisimiut

- Denne hædersbevisning tilkommer dig, Hanseeraq Enoksen, for dit mangeårige virke og succesfulde trawler virksomhed. En virksomhed som både er omfattende og som udgør et vigtigt indtægtsgrundlag for flere familier, lokalsamfundet og ikke mindst Qeqqata Kommunia, udtaler formanden for Inatsisartut Kim Kielsen i anledning af overrækkelsen.

Vigtigt erhverv

Formandsskabet har besluttet at give Hanseeraq Enoksen en hæderspris for at understrege, at fiskeriet er en vigtig indtægtskilde i landet, der bidrager stort til samfundet.

- Det er sundt for lokalsamfundet, at have en virksomhed i jeres størrelse, men det stiller naturligvis også krav til og forståelse fra kommunen, til at opfylde jeres behov for at drive jeres virksomhed. Det er også bemærket, at din familie ejede virksomhed ikke er opkøbt af andre i branchen, ligesom du ufortrødent og på trods af de udfordringer du måtte møde på din vej, lyder det fra Kim Kielsen.

LÆS OGSÅ: Direktør Hanseeraq Enoksen får hæderspris

Hanseeraq Enoksen har netop sidste år fejret sit 25-års jubilæum som selvstændig trawlerreder med rederiet Angunnguaq A/S med base i Sisimiut.

Han har tidligere modtaget Nersornaat i sølv af Inatsisartuts formandskab.