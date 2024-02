Trawler påsejlede andet skib

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. februar 2024 - 12:48

OBS: Der er tilføjet en kommentar fra ejeren af den påsejlede trawler.

Grønlands Politi oplyser, at to skibe stødte sammen i havnen i Sisimiut mandag morgen.

Det ene skib var Royal Greenlands trawler Lomur, der påsejlede skibet Luna.

Vagtchefen oplyser, at sammenstødet var af mindre karakter, og at der ikke var fare for mandskab og heller ikke fare for forurening, men at der er sket materiel skade.

Koncern kommunikationschef i Royal Greenland, Merete Lindstrøm, oplyser, at sammenstødet skete, da Lomur skulle lægge til.

Der var rigtig meget is i havnen, og det satte sig i bevægelse, hvilket fik Lomurs hastighed til at øges til omkring to knob.

- Det er selvfølgelig meget uheldigt, men skaderne er ikke alvorlige, og vi anser det som en sag for Søfartsstyrelsen og forsikringen, siger Merete Lindstrøm.

Politiet har foretaget afhøringer i sagen og overgivet den til Søfartsstyrelsen.

Større flænge i skroget

Ejeren af trawleren Luna, Hanseeraq Enoksen forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at uheldet har resulteret i en 31 centimeter langt hul på skroget af trawleren.

- Det har krævet at benytte flere pumpe til at holde trawleren ovenvande efter uheldet. For os er det ikke kun skader af mindre karakter. Vi kunne have mistet trawleren, hvis mandskabet ikke var ombord under hændelsen, forklarer Hanseeraq Enoksen.

Han oplyser, at det endnu er usikkert, hvornår skaderne kan blive udbedret, da trawleren ikke kan sejles til værftet i Nuuk på grund af for meget is i området.