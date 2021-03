Travlt år for Tilioq

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 29. marts 2021 - 11:20

Der er fortsat store områder, som skal forbedres for at Grønland kan efterleve FN’s handicapkonvention.

Det er en af konklusionerne på Tilioqs årsberetning. Handicaptalsmandsinstitutionen har beskæftiget sig med flere undersøgelser og blandt andet rejst til Qaanaaq til trods for coronarestriktioner har voldt problemer med logistikken.

I sine forord fortæller handicaptalsmand, Christina Johnsen, at den nye lov om støtte til personer med handicap blev implementeret den 1. januar 2020. Der er dog stadig store udfordringer med at fuldføre loven i detnborgernære service:

- Tilioq modtager mange borgerhenvendelser, der viser dette. De viser, at personer med handicap ikke får den rette støtte og hjælp til at kunne leve et selvstændig liv og deltage på lige fod med alle andre i samfundet, fortæller Christina Johnsen, handicaptalsmand, i sine forord i Tilioqs årsberetning ”Med viden nedbryder vi fordomme”.

Fire store rapporter

Og det er viden, som Tilioq har hentet det sidste år, gennem undersøgelser, rejser og dialog med relevante organisationer.

Disse er udkommet fra Tilioq:

Et selvstændigt liv

Tilioq i Nord

Holdninger til Handicap

Viden om uddannelse og handicap

- Fælles for samtlige udgivelser er, at der følger en række anbefalinger, som har til formål at forbedre og efterleve rettigheder for personer med handicap, lyder det.

Udover rapporter og analyser har Tilioq fuldført kampagner for usynligt handicap, personer med handicaps ret til uddannelse og arbejde samt bidraget med høringssvar.