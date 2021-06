Travl nat for politiet: Ti personer anholdt

Thomas Munk Veirum Lørdag, 19. juni 2021 - 09:59

Husspektakler, vold og trusler har præget politiets arbejde natten til lørdag. Det fortæller vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser, at der har været alkohol indblandet i mange af hændelserne, og at politiet flere gange har måttet anholde personer for at få ro på gemytterne eller for at sikre bevismateriale i form af eksempelvis fingeraftryk.

- Siden fredag aften og frem til lørdag morgen har vi anholdt 10 personer fordelt over hele landet, fortæller vagtchefen.

Og Julie Senderovitz Bendtsen vurderer, at der kan komme flere anholdelser til:

- Vi får hele tiden opringninger med nye anmeldelser her til morgen, siger hun.

Ingen af sagerne har dog været af en sådan karakter, at den anholdte skulle for en dommer.