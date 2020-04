Transportselskab åbner kontor i Nuuk

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. april 2020 - 13:12

Logistik- og transportselskabet Leman satser på at øge deres aktiviteter i Grønland, og derfor har virksomheden åbnet et kontor i Nuuk:

- Grønland har igennem en årrække været et spændende marked, og det er vores overbevisning, at der er potentiale for yderligere vækst. Derfor er det kun naturligt, at vi nu slår dørene op til vores eget kontor i Nuuk, udtaler Thomas Krøyer, CEO for Leman Group

Med kontoret vil selskabet komme tættere på deres kunder her i landet og følge forsendelser hele vejen, lyder det i en pressemeddelelse.

Tættere på kunderne

- Jeg er ikke i tvivl om, at det vil styrke vores position, at vi nu er fysisk til stede. Det betyder, at vi foruden vores nuværende brede produktportefølje nu også kan tilbyde et markant bedre setup lokalt i Grønland. Det giver os mulighed for at komme endnu tættere på vores kunder, udtaler Thomas Krøyer.

Leman tilbyder i dag forskellige transportløsninger via luft- og søfragt i samarbejde med Air Greenland og Royal Arctic Line. Selskabet er danskfunderet og har knap 750 medarbejdere fordelt i Danmark, USA, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland og altså nu også Grønland.