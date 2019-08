Transparency: Vi skal snakke med dem vi er mest uenige med

Walter Turnowsky Onsdag, 28. august 2019 - 17:02

Vi skal blive bedre til at tale sammen, selvom vi er dybt uenige. Det mener Transparency International Greenland.

Derfor har organisationen inviteret debattøren Özlem Cekic til Grønland for at fortælle om sit projekt kaldet 'Dialogkaffe'. Her mødes hun med folk, som hun er helt fundamentalt uenig med og tager en kop kaffe sammen med dem.

- Ideen til at invitere Özlem Cekic opstod i forlængelse af vores konference om ytringsfrihed. Her blev vi klogerer på, at ytringsfrihed forudsætter, at der er en kultur, hvor der er plads til at være uenige, fortæller Anita Hoffer, formand for Transparency International Greenland.

Hademails

Hos Özlem Cekic opstod ideen til dialogkaffe, for ti år siden, da hun som politiker modtog hademails på grund af sin oprindelse og sin holdning til indvandrer og flygtninge. En ven opfordrede hende til rent faktisk, at mødes med dem, der sendte disse hademails.

- Mit udgangspunkt var, at nu skulle jeg ud til disse mennesker og ændre dem. Hvis de mødte en muslim, ville de blive gode igen. Men jeg har haft rigtig mange gode kaffemøder, som virkelig har rykket ved min egen opfattelse af folk, for jeg har været lige så god til at dæmonisere dem, som de har været til at dæmonisere muslimer. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at tage afstand fra holdninger frem for at tage afstand fra mennesker, har Özlem Cekic tidligere fortalt til Berlingske.

Fint at være uenig

Og det er netop for ved foredrag at fortælle om, hvordan man kan føre en dialog med mennesker, som er man er grundlæggende og fundamentalt uenig med, at debattøren er inviteret til Grønland.

- Vi håber, at de der kommer til foredraget, vil gå derfra med et ønske om at bygge bro. Vi skal have skabt denne kultur, hvor der er plads til uenighed. Det behøver ikke at være skidt, at man er uenig, siger Anita Hoffer.

Ud over det det offentlige foredrag vil der også være en workshop for NGOer, hvor de skal arbejde med, hvordan man møder uenighed.

Ringe i vandet

Transparency håber, at både workshoppen og foredraget kan inspirere folk til at søge dialogen.

- Vi håber det kan brede sig som ringe i vandet. Det vigtige er jo, at man tager udgangspunkt i sig selv og skaber en dialog - især med dem man er uenig med, siger Anita Hoffer.

- Denne dialog er vigtig for at vi får et stærke demokrati.

Foredraget med Özlem Cekic afholdes 3. september klokken 16.30-18.30 på Restaurant Unicorn i Nuuk. Det koster 50 kroner.