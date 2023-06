Transparency siger farvel til formand

Thomas Munk Veirum Mandag, 26. juni 2023 - 10:46

Anti korruptionsorganisationen Transparency International Greenland får fra 1. juli Inuk Lundblad som fungerende formand.

Inuk Lundblad har hidtil været næstformand men bliver altså fungerende formand. Bestyrelsen har udpeget Simone Bruun som ny næstformand.

Manøvren sker, fordi den hidtidige formand Karen Heilmann Lennert forlader landet og dermed siger farvel til sin post.

Formand frem til næste generalforsamling

- Vi har rigtigt meget brug for at styrke demokrati, tillid og gennemsigtighed i vores samfund, og jeg er meget heldig at have været en del af arbejdet med det her. Jeg er glad for at kunne give stafetten videre til Inuk og Simone, som er meget dygtige og kompetente, udtaler Karen Heilmann i en meddelelse.

Inuk Lundblad vil være fungerende formand frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2024, og han takker Karen Heilmann Lennert for indsatsen:

Uddannede jurister

- Karen Heilmann Lennert har med sin høje integritet advokeret for antikorruption grundlæggende demokratiske værdier i Grønland.

- Dette har hun gjort først som bestyrelsesmedlem og siden som formand. Vi i Transparency International Greenland takker hende for hendes gode arbejde og ønsker hende god vind fremover, udtaler Inuk Lundblad.

Både Inuk Lundblad og Simone Bruun er uddannede jurister og har været en del af Transparencys bestyrelse siden 2022.