Trafikproblemer rammer Nordgrønland hårdt

Billetpriserne for helikoptertransport i Nordgrønland er betydelig højere i forhold til Sydgrønland. Air Greenland oplyser dog, at prisforskellen er lille, og at forskellen kan variere afhængigt af hvilken rute, der vælges, samt hvornår billetten bookes.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men Air Greenland har også store udfordringer for passagertransport med helikopter i Nordgrønland. Dette førte til, at en ung mor og hendes ni-årig søn var forsinket sammenlagt op til en måned, da hun tog på juleferie fra Narsaq til Kullorsuaq. Nu er hun igen tilbage på skolebænken på levnedsmiddelskolen Inuili, men var tvunget til at have fravær på seks skoledage på grund af forsinkelserne.

Dyre billetter

Hvis man køber flybilletter via Air Greenlands bookingsystem på selskabets hjemmeside, er billetpriserne for helikoptertransport mellem byer og bygder i Nordgrønland betydelig højere i forhold til billetpriserne i Sydgrønland.

