Trækfuglenes dag: Det går skidt for lomvier

Redaktionen Lørdag, 08. maj 2021 - 14:29

Det går ikke så godt for lomvier i Grønland. Faktisk så dårligt, at lomviers situation forværres fortsat trods strengere regulering og dermed faldende fangsttryk siden 2009.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq Biilmann Egede vælger at sætte fokus på lomviers situation i landet i dag, på international trækfugle dag. bruges som en oplysningskampagne for at oplyse om behovet for beskyttelse af trækfugle og deres levesteder.

- På trods af en strengere regulering siden 2009, forværres lomviens situation dog fortsat i Grønland. Der konstateres fortsat alvorlige tilbagegange i antallet af ynglende lomvier i store dele af de tilbageværende kolonier. Alt tyder på, at klimaet har en stor betydning for den tilbagegang man har kunnet konstatere, men et stort fangsttryk er også en af årsagerne hertil, lyder det fra Aqqaluaq Biilmann Egede i en pressemeddelelse.

Lomvier yngler langsomt, derfor er biologisk rådgivning og regulering, så fangsten er så bæredygtig som muligt, understreges det.

Mulighed for internationalt samarbejde

Ynglebestand af lomvier overvåges tæt af biologer fra naturinstituttet. Departementet for fiskeri og fangst oplyser, at ynglebestanden af lomvier i hele Grønland er stagneret med 15 procent siden omkring 1990. De største tilbagegange ses i de mindre bestande ved det sydlige Upernavik, Disko Bugt, Sydgrønland og ved Ittoqqortoormiit, hvor bestandene siden ca. 1990 er reduceret med 62-74 procent.

- Nordatlantiske lande som Grønland deler bestande af lomvier med, har samme store bekymring som Naalakkersuisut udtrykker. Derfor støttede Departementet et initiativ til et møde med nabolandene, som har set på muligheden for indgåelse af en aftale om fællesforvaltning af de delte bestande af lomvier. Initiativet vil vurdere om der er grundlag for nærmere forvaltningsaftale, oplyser Aqqaluaq Biilmann Egede fortsætter.

- I anledning af World Migratory Bird Day 2021 og lomviens nuværende situation i Grønland henledes der til, at vi i fællesskab tager ansvar og passer på lomvien, ved f.eks. at udvise forsigtighed i forhold til udnyttelsen og dermed sikre bevarelsen af den.

Trækfuglenes dag fejres to gange årligt, den 8. maj og den 9. oktober.