Traditionsrig jagt begynder

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 01. juni 2021 - 16:26

Den årlige mineraljagt for amatørgeologer - Ujarassiorit - er begyndt.

Der er skattefrie præmier på spil for i alt 120.000 kroner, hvoraf førstepræmien er på 55.000 kroner, skriver Naalakkersuisut på sin hjemmeside.

Alle, der bor i Grønland, kan indsende stenprøver, der er fundet i naturen, og få dem undersøgt hos Departementet for Mineralske Råstoffer, og de mest interessante prøver udløser altså kontante præmier.

Mineraljagten har fundet sted siden 1989. Den blev startet af det daværende Nunaoil, der ville vide mere om landets mineralforekomster, fortæller geolog og Ujarassiorit-koordinator Arent Heilmann:

- På det tidspunkt var der ikke så mange data om geologi i forhold til i dag. Så man gik efter en skandinavisk model, hvor man i Sverige og i Finland brugte befolkningen til at indsende mineraler, for at se om der var basis for flere undersøgelser, fortæller Arent Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Håber på ny viden om smykkesten

Geologen mener, at jagten fortsat har berettigelse, og indsendte prøver kan til stadighed overraske Selvstyrets geologer og ikke mindst vække mineselskaberne interesse:

- Der kan komme overraskende resultater, og der har i flere tilfælde været efterforskningsselskaber, der er gået på feltarbejde efter Ujarassiorit-fund, siger han.

Arent Heilmann håber eksempelvis, at årets konkurrence kan skaffe ny viden om, hvor i Grønland der kan findes forekomster af smykkesten:

- Med hensyn til smykkesten er det mest rubiner og safirer, der er undersøgt. De fleste er fundet ved Qeqertarsuatsiaat. Vi vil meget gerne kende mere til smykkestenspotentialet rundt om på kysten.

- Vi har gamle beskrivelser af smykkesten fra andre steder, men de er ikke blevet bekræftet, siger Arent Heilmann.

Rust eller farvet mineral

Geologens gode råd til deltagerne i årets jagt handler blandt andet om størrelsen på den prøve, deltagerne sender ind. Den skal helst være fra fast klippe og mindst på størrelse med en knytnæve. Ellers er den nemlig for lille til at analysere.

Med hensyn til udseendet siger geologen, at hvad som helst kan være interessant. Dog tilføjer han, at rust-farve tyder på forekomst af jern, som at det også giver mulighed for andre metaller.

Og så er der det med smykkestenene:

- Her kan man kigge efter farvede sten - krystaller eller farvet mineral, der er gennemsigtigt. Det kan vise sig at være smykkesten, som senere kan blive til gavn for lokalbefolkningen, siger Arent Heilmann.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Mineralske Råstoffer, men jagten får også støtte fra blandt andet GønlandsBankens Erhvervsfond, der har bidraget med 40.000 kroner til præmiesummen.

Greenfields Exploration Ltd har som bisponsorer bidraget med 10.000 kr, opyser Naalakkersuisut.