Torsken har forladt Diskobugten

Det gode og forholdsvis indbringende fiskeri efter torsk er forbi for de mange kystnære fiskere i Diskobugten, der igennem de seneste år har nydt godt af store torskeforekomster på den lange kyststrækning fra Kangaatsiaq til Nuussuaq halvøen.

Det bekræfter både fiskere, Naturinstitut og indhandlingsanlæg.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Allerede for to år siden kom de første dårlige tegn på en mulig negativ udvikling af torskefiskeriet, da forekomsterne og fangstmængderne faldt kraftigt. Selvom fiskerne dengang håbede på en kortvarig krisesituation, er udfaldet blevet alt andet end godt, og nu er situationen blevet så kritisk, at nogle fisker- og fangerforeninger kalder den katastrofal.

Torskeproduktionen i Royal Greenlands fiskefabrik i Qeqertarsuaq er nu på det laveste i mange år.

Små fisk

Den latterfyldte stemning på pontonbroerne og historierne om dagens største fangster i Qeqertarsuaq er nu erstattet med fortvivlelse over den hurtige ændring i fiskeriet.

De ihærdige jollefiskere sejler hver dag til de vante og tidligere så overfyldte fiskepladser, men må nu vende hjem med de laveste fangster i mange år. Og som om det ikke er nok, er langt størstedelen af de fangede torsk så små, at de må smides ud igen. Det siger 70-årige fanger og fisker, Johan Lindenhann, der i mange år nøje har fulgt med i fiskeriudviklingen i Qeqertarsuaq.

– Der er utrolig mange små torsk. Der er mange småfisk og små blæksprutter, som torsk spiser i farvandet her, men torskeforekomsterne er faldet kraftigt og hurtigt. Vi smider mange levende torsk ud, fordi de er så små, at vi ikke kan sælge dem til fiskefabrikken, fortæller han til avisen Sermitsiaq.

Kiloprisen er ni kroner for torsk ved indhandling til Royal Greenlands fiskefabrik i Qeqertarsuaq.

Senest indhandlede Johan Lindenhann torsk i fire fyldte 70 liters fiskekasser til en værdi på lidt over 1.000 kroner.

– Man kan stadig tjene lidt på torskefiskeriet. Problemet er bare, at man nu skal lede længe, blot for at kunne fylde en fiskekasse, siger han.

De fleste jollefiskere i Qeqertarsuaq fisker derfor nu efter hellefisk forskellige steder i Diskobugten.

Torsken bliver væk

Ole Larsen, der er formand for fisker- og fangerforeningen i Kitsissuarsuit, siger, at på trods af gode torskeforekomster for et par år siden er torskene ikke kommet til farvandet omkring Kitsissuarsuit i år.

Nu fanger fiskerne stort set intet, heller ikke selvom de bruger torskegarn, hvilket ellers er den nemmeste måde at fange fisk på. Fiskerne brugte bundgarn indtil sidste år, men det er nu indstillet, fordi der ikke er nogen fisk.

