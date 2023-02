Torskekvoter er 200 millioner kroner værd

Redaktionen Fredag, 10. februar 2023 - 13:52

Sidste år blev kvoterne på den vigtige konsumfisk torsk stort set fisket op af fem gamle grønlandske rederier på Dohrn Banke i Danmarksstrædet ud for Tasiilaq i Østgrønland og i Syd- og Sydvestgrønland. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Arctic Prime Fisheries og Royal Greenland havde de største kvoter. Men efter at to nystiftede selskaber Tuukkaq Trawl og Norsaq har søgt om kvoter, og Naalakkersuisut har besluttet at hæve den samlede torskekvote i Østgrønland i 2023, bliver der kamp til stregen mellem de to nye selskaber om at komme ind i fiskeriet.

Med det nuværende prisniveau vil det betyde indtægter for over 200 millioner kroner til det fiskeriselskab der er heldig af få tildelt kvoter i kølvandet på en Naalakkersuisut- beslutning om at tildele en samlet kvote på 7.715 tons torsk og 400 tons rødfisk i år til en ny aktør. Holder de aktuelle priser på 26 kroner kiloet på hele torsk, vil torskekvoten indbringe 195 millioner kroner, mens rødfiskekvoten vil give 10 millioner.

Altså alt i alt 205 millioner kroner.

