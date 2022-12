Torskefiskere kræver lige vilkår

Redaktionen Fredag, 02. december 2022 - 15:07

Torskefiskeriet er et uundgåeligt erhverv for mange kystnære fiskere langs kysten, men de senere års verdensomspændende coronakrise, som bragte indhandlingspriserne for torsk i bund, har fået katastrofale følger for hele fiskerierhvervet i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selvom indhandlingspriserne for torsk er steget markant flere steder, hvilket har fået en positiv effekt for mange kystnære fiskere, kører torskefiskeriet stadigvæk urentabelt mange steder på grund af lave og uændrede indhandlingspriser. Og de ulige fiskeriforhold får nu får de kystnære fiskere og KNAPK til at kræve lige vilkår.

Forskel på indhandlingspriser

Royal Greenland A/S har ingen prisaftale med KNAPK, og det er fiskeriselskabet, som selv fastsætter indhandlingspriserne for torsk i selskabets fiskefabrikker og indhandlingsanlæg i byer og bygder. Men ifølge Jens K. Lyberth, som er direktør for eksterne relationer og HR, vælger selskabet ikke at offentliggøre de fastsatte priser på grund af konkurrencemæssige årsager.

