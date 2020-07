Torsdag: Nyt pressemøde om genåbning

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. juli 2020 - 09:57

Torsdag formiddag klokken 11 er der pressemøde om næste fase af genåbningen. Det oplyser Selvstyret i en kortfattet meddelelse til pressen.

- Det bliver med deltagelse af politimester Bjørn Tegner Bay og landslæge Henrik L. Hansen, oplyses det.



Emnet bliver fremlæggelse af næste fase af åbningsstrategien.

I øjeblikket er man i fase et af genåbningen, og Naalakkersuisut har tidligere fremlagt forslag til yderligere to faser af genåbning. Fase to betyder begrænsning på 1200 indrejsende pr. uge samt fortsat en negativ coronatest inden afrejse fra Danmark.

Vælger man at gå direkte til fase tre, er der ingen restriktioner på antal, og ingen krav om coronatest inden man rejser ind i landet. Nuværende anbefalinger opretholdes, men påbud ophæves i fase tre.

Partilederne orienteret

Sermitsiaq.AG erfarer i den forbindelse, at partilederne for partierne i Inatsisartut har holdt møde om genåbningen torsdag formiddag.

På et pressemøde 2. juli fortalte formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, at genåbningens fase et var forlænget til 20. juli, hvilket er på mandag.

Fase et af genåbningen betyder blandt andet, at man fortsat skal kunne fremvise en negativ coronatest for at komme ind i Grønland, og at nyankomne skal være i hjemmekarantæne og påny testes for coronavirus.

I fase et er der også et loft på 600 flypassagerer, der må komme ind i landet om ugen fra Danmark.

Nabolandet Island udvider netop i dag sin genåbning, hvor rejsende fra Danmark, Finland, Tyskland og Norge nu slipper for at tage en test for coronavirus ved indrejse til landet.