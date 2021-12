Torsdag morgen: Strømafbrydelser i Nuuk fortsætter

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. december 2021 - 05:55

Obs: Opdateret med yderligere oplysninger fra politiet.

Nukissiofiit og Grønlands Politi oplyser natten til torsdag, at mange kunder i alle bydele i Nuuk oplever strømsvigt, grundet et udfald på vandkraftværket i Buksefjorden.

Nukissiofiit skriver, at cirka en tredjedel af byen forsynes af dieselværket eller generatorer og har fortsat strøm - herunder de kritiske funktioner:

- Teleforbindelser, de store fødevareforretninger i Nuuk og Nuussuaq, Sundhedsmyndigheder, Politiet, Arktisk Kommando, Brandvæsenet, Alderdomshjemmet i Nuuk, Sikuki havn samt Nuuk Center er derfor fortsat forsynet og vi arbejder på højtryk for at genetablere forsyningen hos de øvrige kunder, skriver Nukissiorfiit på sin facebook-side.

Politiet følger situationen tæt, mens Nukissiorfiit arbejder på at genetablere strømmen, og i en pressemeddelelse skriver politiet torsdag morgen, at størstedelen er byen blevet koblet på dieselværket. Senere i dag arbejder Nukissiorfiit på at kunne genoprette forbindelsen til vandkraftværket.

Ifølge politiet har Tusass meddelt, at forventningen er, at de ikke har brugt mange strømressourcer under det nuværende nedbrud, da folk har sovet og derfor ikke har benyttet mobilnetværket. Det kan dog være svært at få mobilforbindelse i nogle områder af byen.

Tænd stearinlys og klæd dig godt på

- Af den årsag er der teleforbindelse, men den er stadig ustabil ligesom i går. På grund af situationen er flere borgere her til morgen vågnet op uden strøm og varme. Borgere, der mangler varme, skal først og fremmest klæde sig ekstra godt på og tænde stearinlys, indtil strømmen er genetableret, skriver politiet.

Onsdag eftermiddag meddelte Kommuneqarfik Sermersooq, at kommunen indfører et nødberedskab som følge af de fortsatte strømafbrydelser, der har præget Nuuk siden mandag aften.

Nødberedskabet betyder blandt andet, at hvis telefonforbindelserne i byen igen går ned, så vil tre biler fra brandvæsnet køre rundt i byen konstant, så borgerne kan kontakte brandvæsnet ved at stoppe bilen.

Problemerne med strømforsyningen i Nuuk begyndte for alvor mandag aften, da strømmen forsvandt ved 23-tiden. Derefter fulgte en mere end 15 timer lang strømafbrydelse, hvor både mobil- og internetforbindelser blev kraftigt påvirket. Tirsdag eftermiddag fik Nukissiofiit etableret nødstrøm til byen, men det har siden været præget af ustabilitet.

Nukissiofiit har tidligere oplyst, at problemerne formentlig skyldes fejl på transmissionslinjen fra vandkraftværket i Buksefjorden. Flere storme har præget området de seneste dage.