Torben M.: Turistbranchen kommer til at betale for krisen

Politikerne får for en gangs skyld ros af formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen. Han er ellers mest kendt for sine vedholdende påmindelser om behovet for reformer af den grønlandske økonomi.

Men økonomiprofessoren vender tommelfingeren op til de hjælpepakker, der er sat i verden for at hjælpe erhvervslivet her i landet igennem krisen:

- Det er det rigtige, man har gjort. Man kan diskutere detaljer i hjælpepakkerne som eksempelvis, om de enkelte beløb er rigtige, men pakker af den her type er velbegrundede. Alternativet havde været en voldsom udvikling i økonomien med først og fremmest stigende ledighed, siger Torben M. Andersen, der er professor i økonomi og formand for Økonomisk Råd.

Hotel, restauranter og transport hårdest ramt

Han understreger, at Grønland efter al sandsynlighed vil opleve en stigende ledighed som følge af krisen, men hjælpepakkerne vil redde jobs.

Torben M. Andersen vurderer, at det er mellem fem og ti procent af Grønlands økonomi og arbejdsmarked, der er direkte påvirket af nedlukningen i øjeblikket:

- Hotel, restauranter og transport er hårdest ramte sektorer og de udgør op til 10 procent af økonomien, forklarer, han.

Grønland er ikke så dårligt stillet som flere andre lande, da man har en stor fast indtægt i form af bloktilskuddet fra Danmark og ikke nogen høj gæld, men formanden for Økonomisk Råd er særligt bekymret for turistbranchen:

Der vil gå tid inden tilstande normaliseres

- Hele lufthavnspakken bygger på turismeerhvervet. Så det er vigtigt, at erhvervet kommer godt igennem krisen, og det er ikke nemt, for der er en reel risiko for at hele højsæsonen til sommer bliver ødelagt, siger Torben M. Andersen.

Han peger på, at turistbranchen er afhængig af, at resten af verden får styr på coronasmitten, før der kan komme gang i turismen igen.:

- Selv når restriktionerne bliver afviklet, vil der formentlig gå tid, inden folk vil tage på ferie igen, og der er risiko for, at folk vil være tilbageholdende, eksempelvis i frygt for en anden smittebølge. Det vil tage noget tid at få turismesektoren tilbage i gear, siger Torben M. Andersen.