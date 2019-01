Torben M.: Hvordan kommer vi videre?

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 19. januar 2019 - 09:59

Politikerne har efter flere års diskussioner besluttet, at der skal etableres to nye atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk samt en regionallufthavn i Qaqortoq.

- Det store spørgsmål er, hvilke muligheder, konsekvenser og udfordringer, det giver for det grønlandske samfund, sagde formanden for Økonomisk Råd Torben M. Andersen, da han bød velkommen til mere end 140 deltagere på Hotel Hans Egede i Nuuk.

De erhvervsmæssige muligheder med så store infrastrukturændringer kommer ikke af sig selv, fastslog Torben M. Andersen, der ridsede forskellige emner op, hvor især politikerne skal holde tungen lige i munden i de kommende år.

Overophedning

Mangel på arbejdskraft og en overophedning af økonomien, der starter med lønstigninger, der udløser et større prispres, kan få den grønlandske økonomi til at koge over, advarede den danske professor.

For at undgå det scenarie gentog han rådets anbefaling om at etablere de tre lufthavne gradvist.

- Det er vigtigt, at der bliver ført en stram økonomisk politik. Med øget aktivitet vil flere skattekroner ryge ind i landskassen. Her er det vigtigt, at politikerne ikke lader sig friste og sætter disse penge i omløb i samfundet, som blot vil være med til at overophede økonomien yderligere, lød det advarende fra Torben M. Andersen.

Han påpegede også, at det var vigtigt at føre en “inkluderende” politik, som sikrer, at der ikke skabes større ulighed i samfundet.

Torben M. Andersen fastslog, at der vil være behov for en politisk styring af de kommende års udvikling, hvis lufthavnsinvesteringen skal resultere i en positiv samfundsudvikling.