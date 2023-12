Topscoren om intens VM-slutrunde: Det største i mit liv

Niels Ole Qvist Onsdag, 20. december 2023 - 07:58

Der er i den grad noget at bygge videre på. Det venter mere rampelys, flere jubelscener og flere store turneringer forude.

Det er alle i håndbold-miljøet enige om efter, at Grønland (for første gang i 22 år) var tilbage på den største scene af dem alle – VM.

Det skriver avisen AG.

- Vi skal være rigtigt stolte over, at vi gjorde det her sammen. Men jeg kan godt mærke på kroppen nu, at det har været et tætpakket program siger holdets stjerne, Ivalu Bjerge, til AG.

- Det virkede i starten som om, at I cruisede mod en sikker sejr over Iran i første del af kampen. Hvad gik galt?

- Det er svært at sige, når man stadig har så mange følelser indblandet. Men vi må sige, at det var et godt hold. De var hurtige på fødderne, svarer Ivalu.

